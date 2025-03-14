Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк объяснил, почему он не служит в рядах Вооруженных сил Украины, хотя является военнообязанным.

Об этом он сказал в интервью программе "Есть разговор".

Экс-премьер заявил, что готов воевать, если его вызовут.

"Я ни на один день не покидал Украину, начиная с первого дня войны, и два с половиной года я был в Украине до момента принятия закона о мобилизации, который позволил мне как чрезвычайному уполномоченному послу Украины выехать за рубеж на саммит НАТО. Были такие теоретики, которые рассказывали, что меня нет в Украине. Сейчас пусть в суде это расскажут. Еще потом деньги заплатят (за клевету - Ред.), я их отправлю на армию. Это большая кампания вранья, которая была запущена еще во времена моего премьерства. За этой кампанией вранья стояли россияне. Каждый проукраинский политик подвергался такой кампании. К сожалению, это хорошо покупается... Я военнообязанный. С первого дня войны и до момента принятия закона о мобилизации я находился в Украине. Если бы только был вызов, если бы ВСУ сказали: "Нам нужен Яценюк", - я уже был бы в ВСУ. Однако это не освобождает меня от ответственности помогать ВСУ. Первое, что я сделал в первые дни войны, - со своего личного счета перечислил 100 тысяч долларов США Министерству обороны Украины", - сказал Яценюк.

Эти слова созвучны со знаменитым заявлением Яценюка 2014 года на Майдане: "Пуля в лоб, так пуля в лоб".

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