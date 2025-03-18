Экс-ведущий "Орла и Решки" и музыкант Николай Серга стал внештатным советником министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Об этом говорится в ответе МИД на запрос издания "Главком".

35-летний певец и телеведущий, в начале полномасштабного вторжения РФ ушедший служить в ВСУ, является советником министра с 7 декабря 2024 года.

Он основал проект "Культурный десант", который объединил других артистов, музыкантов, поэтов, композиторов.

В августе 2022 года президент отметил Сергу орденом "За мужество" III степени.

Также 31-летний выпускник Украинского католического университета Денис Коляда стал советником главы МИД 25 ноября 2024 года.

Напомним, что в начале этого года Серга выступил против сноса памятников в Одессе и призывал прекратить борьбу с русской культурой в городе.

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