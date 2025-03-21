В Киевской области полиция раскрыла преступную группировку, которая держала в рабстве более 30 человек под видом реабилитационного центра.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как стало известно, трое украинцев искали на железнодорожных вокзалах граждан "в затруднительном положении", предлагали им лечение, в частности от алко и наркозависимостей, жилье и питание в "реабилитационном центе".

По факту людей привозили в арендованный дом под Киевом, забирали мобильные телефоны и документы, содержали их в антисанитарных условиях, не разрешали выходить за пределы двора и заставляли бесплатно работать.

Ежедневно мужчины работали на строительных площадках по 11 часов в день, а женщины обслуживали дом и готовили еду для держателей центра из просроченных продуктов.

В полиции заявили, что такая схема приносила около 400 тысяч гривен в месяц.

Отмечается, что в случае попытки побега над ними совершали физическое и психологическое насилие.

Полиция смогла освободить 31 человека. В ходе операции были задержаны трое подозреваемых.

Напомним, два жителя Тернополя отделались штрафом в деле о продаже девушек в сексуальное рабство в ОАЭ.