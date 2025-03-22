Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) не оплатило астронавтам Суните Уильямс и Барри Уилмору сверхурочное время, которое они провели на Международной космической станции. Оно составило девять месяцев.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя Управления космических операций НАСА Джими Рассела.

"Находясь в космосе, астронавты НАСА как федеральные служащие получают официальные командировочные", - рассказал Рассел изданию.

По его словам, на Уильямс и Уилмора распространяется только положение о суточных выплатах на "непредвиденные расходы", которые составляют 5 долларов в день. Несмотря на особые условия труда и риски полетов в космос, астронавты на МКС не получают сверхурочных, отпускных или выходных пособий. В итоге в дополнение к годовой зарплате в размере около 152,3 тыс. долларов Уильямс и Уилмор, которые провели на станции 286 дней, получат доплату в 1,4 тысяч долларов.

Как пишет NYT, этот случай не исключение в истории полетов в космос американцев. Например, в 2007 году астронавт Клейтон Андерсон, который провел на борту МКС 152 дня, получал суточные в размере лишь около 1,2 долларов в день, а в общей сложности заработал 172 доллара. Как пояснял сам Андерсон, быть космонавтом - это потрясающе, однако это "государственная служба с государственной зарплатой".

Напомним, 19 марта корабль Crew Dragon компании SpaceX доставил Уильямс и Уилмора на Землю. Вместе с ними спустились россиянин Александр Горбунов и астронавт Ник Хейг.

Уилмор и Уильямс прибыли на МКС в начале июня 2024 года. Планировалось, что они пробудут на орбите до 14 июня, но из-за неисправности корабля, вызванной отказом маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения сдвинули сначала на 18 июня, потом - на 26 июня, а затем - на неопределенное время. К слову, незадолго до прибытия этих астронавтов на МКС там из-за отказа насоса поломался блок обработки мочи.