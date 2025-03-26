В Украине стало еще на один банк меньше - общая численность банковской системы сократилась с 61 до 60 структур. Это на 11 банков меньше, чем перед началом большой войны: на 1 февраля 2022 года в стране функционировал 71 банк.

Вчера, 25 марта 2025 года, Нацбанк отозвал лицензию у небольшого банка "Портал", о чем сегодня официально заявила пресс-служба регулятора со ссылкой на решение НБУ №102‑рш.

Банк закрывали не принудительно, как чаще всего бывает, а добровольно по запросу самого "Портала". Это значит, что с вкладчиками рассчитается сам банк, а не государство в виде Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Банк "Портал" стал 10-м за всю историю украинских финансов, который ушел добровольно с выполнением таких требований.

Правда, клиентов у этой структуры было очень мало. А именно у "Портала" на 1 февраля 2025 года, по данным НБУ, было лишь 8 вкладчиков-физлиц, у которых не было средств на счетах. В отчете указан ноль. При этом банк вел минимальную деятельность: сократил за 2024 год размер общих активов на 14% (до 278,3 млн грн), а общий кредитный портфель (физлица + юрлица) - на 42,3% (до 71,8 млн грн), зафиксировав при этом уставный капитал на минимальном уровне в 200 млн грн и показав прибыль на уровне 597 тыс. грн.

На 1 января 2025 года у банка "Портал", по информации НБУ, был один владелец - это киевлянин Игорь Колосницин, который владел 100% акций структуры. Ему также принадлежало шесть других компаний: от ООО "УК-Инвест" (недвижимость) и ООО "ТОП Авто Сервис" (автосервис, торговля авто) до ООО "Агроконтракт" (оптовая торговля).

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что НБУ закрывает 10-й банк с начала войны - ужгородский "Коминвестбанк", принадлежащий коньячному заводу.

А перед этим НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Мегабанк".