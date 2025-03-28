В Ближние пещеры Киево-Печерской Лавры прибыло большое количество сотрудников полиции вместе с работниками заповедника.

Об этом сообщает адвокат УПЦ Никита Чекман.

"По имеющейся информации, сотрудники полиции уже проникли внутрь закрытого помещения, ведущего в Ближние пещеры. Также прибыл работник заповедника с болгаркой", - сообщил Чекман.

Также он позже сообщил о проникновении и в Дальние пещеры.

Полиция подтвердила, что прибыла на территорию Киево-Печерской лавры для обеспечения правопорядка во время работы комиссии.

"Сегодня, 28 марта, специалисты музейного комплекса начнут плановую инспекцию состояния ближних пещер, находящихся на территории заповедника. Для обеспечения охраны общественного порядка привлечены сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что представители духовенства препятствий не оказывают.

"Вместе с тем отметим, что провокационная информация, которая распространяется по некоторым телеграм-каналам о якобы силовом захвате территории заповедника, не соответствует действительности!" - сообщает полиция.

Ранее украинский Минкульт создал комиссию по проверке мощей преподобных в пещерах Киево-Печерской лавры. Срок на проверку отвели до 30 мая, ее результаты заранее засекретили.

Напомним, власти вывели часть монастырского комплекса из управления УПЦ. Но нижняя Лавра по-прежнему ею используется.