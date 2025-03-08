С одного из куполов Киево-Печерской лавры упал крест.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Крест уже вернули обратно.

Судя по снимкам, крест обрушился с храма Всех святых верхней лавры, которую Минкульт Украины вывел из подчинения УПЦ.

Напомним, подобное происшествие случилось в Киеве в конце января 2022 года, примерно за месяц до начала полномасштабной войны с РФ.

Тогда крест упал с купола Софийского собора.

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