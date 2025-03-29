Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило тысячу человек. Еще более двух тысяч пострадали.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на власти страны.

Сейчас погибшими считается 1002 человека. Цифры не окончательные, поскольку ещё идёт разбор завалов.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 произошли вчера, 28 марта, в Мьянме, сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным USGS, первое, более сильное, землетрясение на глубине 10 км произошло днем ​​в центральной части Мьянмы, около 12:50 по местному времени. Второе землетрясение последовало примерно через 12 минут.

Эпицентр землетрясения находился в 16 км к северо-западу от населенного пункта Сагайн, недалеко от города Мандалай, его население составляет 1,2 млн человек.

Подземные толчки ощущались также в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Напомним, в результате вчерашнего землетрясения разрушены сотни домов. От толчков рушились небоскрёбы.

Ранее мы писали, что в прошлом году на Тайване произошло два мощных землетрясения магнитудой до 7,7 баллов.