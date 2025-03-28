Сегодня, 28 марта, в Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение. Есть множество разрушений.

В Бангкоке, столице Таиланда, были подземные толчки магнитудой 7,7 баллов, от которых рушились небоскрёбы.

Предварительно, разрушены сотни домой, людей вытаскивают из-под завалов, информации о количестве пострадавших пока нет.

В Мьянме масштабные разрушения в городах Мандалай и Пегу.

Толчки также ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

В прошлом году на Тайване произошло два мощных землетрясения магнитудой до 7,7 баллов. Четыре человека погибли, более 300 пострадали.

Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения, от которых погибли свыше 50 500 человек. В результате землетрясения произошел сдвиг литосферных плит на несколько метров. Это землетрясение вошло в пятёрку самых разрушительных в XXI веке.

Глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сравнил два землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля со взрывом 500 атомных бомб.