Вчерашняя акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу стала самой многочисленной с начала протестов.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По оценкам оппозиции на улицы в Стамбуле вышли более 2 миллионов человек.

Протестующие собрались на набережной в районе Малтепе, размахивая флагами Турции и плакатами, на одном из которых было написано: "Если правосудие молчит, народ заговорит". Демонстранты призывали защитить демократию и освободить задержанного мэра.

Массовые протесты вызвали худшие уличные беспорядки в Турции более чем за десять лет. В настоящее время они продолжаются.

Со слов активистов, митинги будут проводиться каждую субботу в разных городах Турции, несмотря на официальные запреты.

Экрем Имамоглу считается одним из ключевых политических оппонентов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, находящегося у власти уже 22 года.

Напомним, неделю назад арестованный мэр призвал население выйти на массовые митинги. Его обвиняют в коррупции и помощи Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.