За год долги украинцев по микрокредитам выросли почти вдвое - в 1,7 раза. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Национального банка Украины.

За 2024 год украинцы оформили 8,3 миллиона микрокредитов на 52 миллиарда гривен.

Напомним, микрокредит - это заем на небольшую сумму на короткий срок и под высокий процент.

Средняя сумма микрокредита также выросла за год - на 27%. Если в 2023, в среднем, занимали 4 926 грн, то в прошлом году средний заем уже был на уровне 6 217 грн.

В среднем, микрокредитные организации выдавали 693 тыс. займов в месяц, однако месяц к месяцу количество микрокредитов менялось. Больше всего микрозаймов брали в третьем квартале: около 729 тыс. микрокредитов в месяц.

В конце года занимать стали меньше - около 691 тыс. микрокредитов в месяц, при этом начали закрывать накопленные долги.

В 2024 году украинцы не только брали больше кредитов, но и накапливали долги. За первые три квартала задолженность по микрокредитам удвоилась: с 9,3 млрд грн выросла до 18,47 млрд грн.

К концу года долг уменьшился на 2,7 млрд грн. Впрочем, общую картину это улучшить не помогло: долг перед МФО на начало текущего года составляет 15,77 млрд грн.

Это в 1,7 раза или на 6,47 млрд грн больше, чем в начале 2024-го.

Напомним, 96% микрозаймов в прошлом году украинцы брали онлайн.