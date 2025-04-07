Главная новость недели в мире спорта - хоккейный рекорд россиянина Александра Овечкина, который вчера стал лучшим снайпером за всю историю НХЛ. Спортсмен побил многолетний рекорд канадца с русскими корнями Уэйна Гретцки, забросив в ворота " Нью-Йорк Айлендерс" свою 895-ю шайбу.

Овечкин - хоккеист из московского "Динамо", который с 2005 года играет в Национальной хоккейной лиге, объединяющей спортсменов США и Канады. В 2008 году он подписал контракт с клубом "Вашингтон кэпиталс", где сейчас является капитаном команды.

Вчерашний рекорд Овечкина ожидали, поскольку во время предыдущего матча он сравнялся по забитым шайбам с Гретцки и было понятно, что на следующей игре форвард превысит этот результат. После того как шайба оказалась в воротах, игру остановили, на поле вышли Гретцки и мать Овечкина Татьяна для церемонии его чествования.

Овечкин произнес речь, в которой особо отметил свою связь с Россией.

"Без моих парней, без руководства лиги, болельщиков и тренеров я бы не стоял здесь и не обошел бы великого игрока. Так что спасибо вам огромное. Спасибо Илье Сорокину за то, что позволил мне забить 895 голов. Люблю тебя, брат. И последнее. Все мои дорогие болельщики со всего мира, россияне, мы сделали это!" - заявил хоккеист.

Овечкина уже поздравил президент РФ Владимир Путин, а также другие руководители страны. Его рекорд широко освещается и в российских СМИ.

Но не только в России эта новость вышла за пределы собственно спортивной тематики. Западная пресса уже активно обсуждает, как рекордный гол Овечкина может стать прологом разрядки между РФ и США.

Немецкий журнал Der Spiegel назвал хоккеиста "человеком Путина".

Действительно, Овечкин поддерживал российскую власть. В ноябре 2017 года, накануне выборов президента РФ, он возглавил общественное движение Putin Team – "Команда Путина", которое, как говорил хоккеист, направлено на укрепление России.

Позже, комментируя войну в Украине, лидер "Кэпиталз" призвал к миру, воздержавшись от критики российской власти.

"Это не то, что я могу контролировать. Это не в моих руках. Я надеюсь, что это скоро закончится и в обеих странах наступит мир. Путин – мой президент, но, как я уже говорил, я не политик, я спортсмен. Пожалуйста, больше не нужно никакой войны. Неважно, кто воюет: Россия, Украина, другие страны. Мы должны жить в мире", - заявлял Александр.

Несмотря на развернувшуюся тогда борьбу с российскими спортсменами, НХЛ заступилась за Овечкина и не стала разрывать с ним контракт. В том числе, вероятно, потому, что в Штатах россиянин уже тогда был культовой спортивной фигурой.

Spiegel напоминает, что Овечкина очень ценит Дональд Трамп, который во время своей инаугурационной речи на вашингтонской арене Capital One отметил, что "именно здесь обычно забивает свои голы великий Овечкин". Спортсмен лично знаком с президентом США, причем у российского хоккеиста есть дом во Флориде недалеко от резиденции Трампа в Мар-а-Лаго.

Трамп также дружен с владельцами клуба "Кэпиталс".

"Америка склонилась перед россиянином, который только что вырвал рекорд у национального достояния Канады. Спорт в тот момент казался таким могущественным, словно он может быть аполитичным. Но, возможно, это совсем не так, и Александр Овечкин — представитель нового мирового порядка, в котором Америка и Россия идут бок о бок. Как он и Гретцки", - пишет Spiegel.

Напомним, во время телефонного разговора президентов США и России в середине марта Путин предложил организовать хоккейные матчи в обеих странах между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

Трамп поддержал эту идею.