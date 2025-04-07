Вице-президент США Джей Ди Вэнс решил отпраздновать в Белом доме десятилетие "завязки" от алкоголя своей матери Беверли Вэнс.

Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети X.

"В этом году исполняется 10 лет трезвости моей мамы, и я благодарен, что мы смогли отпраздновать это в Белом доме с нашей семьей. Мама, я так горжусь тобой", – написал Вэнс.

Также вице-президент опубликовал соответствующие фото из Белого дома.

Напомним, в своих мемуарах "Деревенская элегия", которые стали бестселлером, Джей Ди Вэнс поделился яркими воспоминаниями о борьбе своей матери с наркозависимостью, смене отцов и других социально-экономических проблемах, с которыми столкнулась его семья после миграции из восточного Кентукки в юго-западный Огайо.

Уже сейчас Вэнса называют одним из претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев на выборах 2028 года.

Мы рассказывали в отдельном материале, кто такой Джей Ди Вэнс, ставший вице-президентом при Дональде Трампе.

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