Двоюродный брат вице-президента США почти три года воевал за Украину - Le Figaro
Двоюродный брат вице-президента США Джея Ди Вэнса воевал в Украине
Об этом сообщает французская газета Le Figaro.
Издание пишет, что с начала полномасштабного вооружённого конфликта между Москвой и Киевом Нейт Вэнс, уроженец Техаса, провёл в Украине три года, из них два с половиной – сражаясь на самых кровопролитных фронтах.
"Он в отчаянии из-за позиции своего кузена и Дональда Трампа", – говорится в статье.
Сообщается, что брат американского вице-президента не согласен со взглядами нового правительства США на Украину и её лидера Владимира Зеленского.
Сам Нэйт говорит, что тоже является республиканцем, но сталкивается с непониманием даже в своей семье.
"На Фейсбуке его мать Донна повторяет слова Джея Ди Вэнса, называя Зеленского "надменным малым", – говорится в статье.
Техасец, который ранее служил в морской пехоте США, с 2022 года был добровольцем в Украине и участвовал в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск в составе батальона "Волки да Винчи".
Нэйт оставил службу в начале января 2025 года, за несколько дней до инаугурации своего кузена вице-президентом.
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