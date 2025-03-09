Двоюродный брат вице-президента США Джея Ди Вэнса воевал в Украине

Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

Издание пишет, что с начала полномасштабного вооружённого конфликта между Москвой и Киевом Нейт Вэнс, уроженец Техаса, провёл в Украине три года, из них два с половиной – сражаясь на самых кровопролитных фронтах.

"Он в отчаянии из-за позиции своего кузена и Дональда Трампа", – говорится в статье.

Сообщается, что брат американского вице-президента не согласен со взглядами нового правительства США на Украину и её лидера Владимира Зеленского.

Сам Нэйт говорит, что тоже является республиканцем, но сталкивается с непониманием даже в своей семье.

"На Фейсбуке его мать Донна повторяет слова Джея Ди Вэнса, называя Зеленского "надменным малым", – говорится в статье.

Техасец, который ранее служил в морской пехоте США, с 2022 года был добровольцем в Украине и участвовал в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск в составе батальона "Волки да Винчи".

Нэйт оставил службу в начале января 2025 года, за несколько дней до инаугурации своего кузена вице-президентом.

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