Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал заявление своего двоюродного брата Нейта Вэнса, воевавшего в Украине, который критикует политику Белого дома в отношении Киева и заявил, что "оставил сообщения в офисе своего кузена по этой теме".

Об этом пишет американское издание Fox News.

"Что касается его критики, я не собираюсь спорить с ним публично, но я чувствую необходимость затронуть один конкретный вопрос: его неудачную попытку связаться со мной. Я не понимаю, почему Нейт счёл нужным обратиться ко мне через офис в сенате, а не к своей маме, папе или сестре, с которыми я регулярно общаюсь", – сказал вице-президент США.

Джей Ди Вэнс добавил, что он "всегда считал Нейта самым крутым парнем, которого знал", и что "всегда был рад поговорить с ним".

Напомним, в интервью французской газете Нейт Вэнс утверждал, что их мать "повторяет слова Джея Ди Вэнса", называя президента Украины Владимира Зеленского "надменным ма́лым".

Перед этим Вэнс раскритиковал проукраинских активистов, которые встретили его идущим по улице с дочерью.

Ранее в NBC News писали, что Джей Ди Вэнс не планировал ссориться с Зеленским в ходе встречи президентов в США.