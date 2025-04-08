Песня "Homay" башкирской группы AY YOLA из России заняла первое место в списке популярных песен Apple Music в Украине.

Об этом свидетельствуют данные чарта.

Также песня набирает популярность по всему миру. В частности, трек башкирского трио обошел в рейтинге хит Леди Гага Abracadabra.

В сюжете песни рассказывается о героине башкирского эпоса Хумай - дочери царя небесных птиц Сумрау и Солнца. Она превращалась в лебедя и помогала Урал-батыру бороться со злом. Хумай указала ему путь к роднику с живой водой, подарила алмазный меч и волшебного коня Акбузата.

Группа Ay Yola состоит из солистки Адель Шайхитдиновой, ее отца Руслана, который играет на клавишных и бас-гитаре, и Рината Рамазанова, создателя фолк-группы "Аргымак". Они исполняют песни на башкирском языке.

Ранее мы рассказывали, что в Кабмине не нашли законных оснований для запрета музыки на русском языке на стриминговых платформах.

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