Сидевший за пьяное смертельное ДТП российский актер Ефремов досрочно вышел на свободу
Российский актер Михаил Ефремов сегодня вышел на свободу. Он отбывал срок за пьяное ДТП, но отсидел лишь чуть более половины, получив условно-досрочное освобождение.
Об этом сообщил адвокат актера Юрий Падалко.
По словам адвоката, ночью Ефремова вывезли из колонии в Белгородской области.
Напомним, Ефремов в июне 2020 года устроил аварию в Москве. Пьяный актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре мегаполиса и врезался в фургон Lada, убив ехавшего в нем курьера Сергея Захарова.
Пресненский суд Москвы 8 сентября того же года приговорил Ефремова к восьми годам колонии. А 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания актеру до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального ущерба.
В конце марта текущего года Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении. На заседании суда Ефремов признался, что его "главный враг - это алкоголь".
"И я исключаю его из своей жизни", - сказал актер по видеосвязи из колонии.