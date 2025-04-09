Российский актер Михаил Ефремов сегодня вышел на свободу. Он отбывал срок за пьяное ДТП, но отсидел лишь чуть более половины, получив условно-досрочное освобождение.

Об этом сообщил адвокат актера Юрий Падалко.

По словам адвоката, ночью Ефремова вывезли из колонии в Белгородской области.

Напомним, Ефремов в июне 2020 года устроил аварию в Москве. Пьяный актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре мегаполиса и врезался в фургон Lada, убив ехавшего в нем курьера Сергея Захарова.

Пресненский суд Москвы 8 сентября того же года приговорил Ефремова к восьми годам колонии. А 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания актеру до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального ущерба.

В конце марта текущего года Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении. На заседании суда Ефремов признался, что его "главный враг - это алкоголь".

"И я исключаю его из своей жизни", - сказал актер по видеосвязи из колонии.