Бывший министр культуры Александр Ткаченко может стать новым гендиректором медиагруппы "Суспильного", которая получает под 2 млрд грн финансирования из госбюджета.

Об этом сообщает Forbes.

Он и еще три кандидата прошли первый этап конкурса на должность.

"Наблюдательный совет "Суспільного" 8 апреля 2025 года объявил результаты первого этапа конкурса на должность СЕО. К участию в основном этапе конкурса были допущены четыре кандидата", - пишет издание.

Остальные кандидаты - действующий руководитель вещателя Николай Чернотицкий, бывший топ-менеджер Starlight Media Николай Фаенгольд и бывший журналист, отвечавший за медианаправление в администрации президента Петра Порошенко Владимир Горковенко.

Напомним, Ткаченко был министром культуры с июня 2020 по июль 2023 года, а до этого - депутатом и гендиректором группы каналов Игоря Коломойского.

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