В Киеве закрасили граффити, посвященное выходу нового альбома российского рэпера Noize MC (настоящее имя - Иван Алексеев). Причем произошло это на следующий день после появления изображения на Почтовой площади.

Фотографии рисунка и того, что появилось на его месте, появились в социальных сетях.

Вчера музыкальный исполнитель, которой осуждает вторжение РФ в Украину, регулярно собирает деньги для помощи Украине и уехал жить в Европу, опубликовал видео, как на Почтовой площади появилось граффити, посвященное выходу его нового альбома "Не все дома". Граффити обыгрывало обложку релиза.

После публикации в соцсетях пользователи принялись оставлять комментарии о том, что российским музыкантам вообще не место в Украине, даже если они выступают против политики президента РФ Владимира Путина и вторжения РФ в целом.

А сегодня в Сети уже опубликовали фотографию, на которой изображение обложки закрашено серой краской, поверх которой появилась надпись "Геть русню" (вон русских).

Ранее мы писали о том, что в Кривом Роге власти пытались, но не смогли закрасить граффити "Русне пи@да". Надпись появилась на переходе в районе 95-го квартала, в честь которого названа известная студия.

А в начале марта мы сообщали, что в Киеве закрасили мурал с Валерием Залужным на стене интерната для особых детей, что на улице Котельникова в Святошинском районе.