В Староконстантиновском районе Хмельницкой области полиция провела поиски 4-месячного мальчика, мать которого обратилась к правоохранителям, заявив о пропаже сына.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции на своей странице в Фейсбуке.

Как позже выяснилось, 29-летняя жительница одного из сёл местной общины забыла младенца в городе после употребления алкогольных напитков.

Пьяная женщина рассказала, что она вместе с младенцем ездила в гости к знакомому в город. После застолья она уехала обратно в деревню, а ребёнка оставила в чужой квартире. С проверкой по указанному адресу выехали следователи.

"4-месячный малыш громко плакал. Владелец квартиры, будучи в нетрезвом состоянии, не знал, что делать. Полицейские совместно с соцработниками изъяли мальчика и доставили в больницу", – рассказали правоохранители.

На мать младенца был составлен протокол административного нарушения за невыполнение родительских обязанностей. В дальнейшем её сыном будут заниматься социальные службы.

Известно, что у 29-летней подозреваемой два года назад забрали трёх старших детей, так как было установлено, что женщина злоупотребляет алкоголем и не исполняет родительские обязанности.

Ранее в Ровенской области молодую мать наказали за танцы под русский рэп на фоне портретов погибших военных.

Также мы сообщали, что в Днепре 19-летняя мать пыталась продать своего двухлетнего сына за миллион, на который хотела открыть бизнес.