У американского миллиардера Илона Маска гораздо больше детей, чем 14 официально известных. Он называет их "легионом".

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Маск набирает потенциальных матерей на своей социальной платформе X, после чего "использует свое богатство, чтобы купить молчание некоторых женщин, у которых есть его дети", пишет издание.

В статье приводится история Эшли Сент. Клэр, которая утверждает, что Маск предложил ей 15 млн долл. и 100 тыс. долл. в месяц в качестве поддержки в обмен на ее молчание о ребенке. Девушка заявляет, что давний помощник Маска Джаред Бирчелл сказал ей, что подобные соглашения были достигнуты и с другими матерями детей главы SpaceX.

"Чтобы достичь уровня легиона до апокалипсиса, нам придется использовать суррогатных матерей", - заявил Маск Сент. Клэр в текстовом сообщении, с которым ознакомился WSJ.

При этом уточняется, что пункты о неразглашении являются частью некоторых соглашений о выплатах. В случае, если матери будут сопротивляться или искать внешнего консультанта, советники Маска угрожают им "финансовым возмездием".

"Без детей нет будущего, каждая проблема становится вторичной по сравнению с проблемой отсутствия людей на планете. Илон считает, что страна - это не география, страна - это люди", - рассказал друг Маска Мартин Варсавски.

Напомним, Маск заявил, что его сына Ксавье Александера Маска "убил вирус вокизма", из-за которого тот стал принимать блокаторы полового созревания и стал девушкой Вивиан Дженной Уилсон.

В 2022 году Ксавье исполнилось 18 лет и он официально стал девушкой, взяв фамилию матери.