Исследователи нашли планету с самым явным на данный момент признаком существования внеземной жизни. Об этом сообщает The New York Times.

На планете K2-18b, которая вращается вокруг звезды в 120 световых годах от Земли, нашли молекулу, которая на Земле имеет только один известный источник: живые организмы, такие как морские водоросли.

"Никто не заинтересован преждевременно заявлять, что мы обнаружили жизнь", - заявил Никку Мадхусудхан, астроном из Кембриджского университета и автор нового исследования.

Тем не менее по его словам, лучшим объяснением наблюдений его группы является то, что K2-18b покрыта теплым океаном, полным жизни.

"Это революционный момент. Впервые человечество увидело потенциальные биосигнатуры на пригодной для жизни планете", - заявил Мадхусудхан на пресс-конференции.

Ранее СМИ писали, что в рассекреченном документе, опубликованном на сайте ЦРУ говорится, что советские солдаты погибли после встречи с инопланетным неопознанным летающим объектом.

Напомним, американское ведомство рассекретило архив об НЛО с сотнями документов.