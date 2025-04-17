"Революционный момент". NYT пишет, что найдена планета с самым явным признаком существования жизни
Исследователи нашли планету с самым явным на данный момент признаком существования внеземной жизни. Об этом сообщает The New York Times.
На планете K2-18b, которая вращается вокруг звезды в 120 световых годах от Земли, нашли молекулу, которая на Земле имеет только один известный источник: живые организмы, такие как морские водоросли.
"Никто не заинтересован преждевременно заявлять, что мы обнаружили жизнь", - заявил Никку Мадхусудхан, астроном из Кембриджского университета и автор нового исследования.
Тем не менее по его словам, лучшим объяснением наблюдений его группы является то, что K2-18b покрыта теплым океаном, полным жизни.
"Это революционный момент. Впервые человечество увидело потенциальные биосигнатуры на пригодной для жизни планете", - заявил Мадхусудхан на пресс-конференции.
Ранее СМИ писали, что в рассекреченном документе, опубликованном на сайте ЦРУ говорится, что советские солдаты погибли после встречи с инопланетным неопознанным летающим объектом.
Напомним, американское ведомство рассекретило архив об НЛО с сотнями документов.