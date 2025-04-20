Китайский Сюнъань стал первым городом в мире, перешедшим на связь 10G. Об этом сообщает китайское издание Mydrivers.

Компании Huawei и China Unicom объявили о запуске сети 10G в пригороде Пекина - Сюнъане.

В ходе испытаний скорость загрузки у пользователей достигла 9834 Мбит/с, отдачи - 1008 Мбит/с.

Утверждается, что при таких показателях загрузка фильмов в формате 8K занимает всего несколько секунд.

Связь 10g открывает путь к разработке и внедрению более высокопроизводительных приложений, таких как видео сверхвысокой четкости 8K, высокоскоростные облачные сетевые хранилища (NAS), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), облачные игры и других сервисов, требующих сверхвысокой пропускной способности канала.

В основе развертывания этой сверхскоростной сети лежит решение 50G PON (пассивная оптическая сеть) от Huawei. Эта технология позволяет модернизировать базовую архитектуру оптоволоконной сети доступа, многократно увеличивая пропускную способность для конечных пользователей.

При этом задержка в сети снижается до миллисекундных значений.

Отмечается, что запуск первой коммерческой 10G-сети в Сюнъане стал частью инициативы министерства промышленности и информатизации КНР. 7 апреля министерство опубликовало уведомление, в котором определило 168 пилотных проектов по развертыванию 10-гигабитных оптических сетей.

Провинция Хэбэй вошла в число лидеров по количеству отобранных проектов - 15. Эти проекты охватывают различные сценарии использования 10G-интернета, включая "10-гигабитные жилые комплексы", "10-гигабитные индустриальные парки" и "10-гигабитные заводы".

Напомним, в ноябре 2024 года Кабинет министров принял постановление о запуске в Украине пилотного проекта 5G-интернета.