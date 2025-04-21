63-я бригада ВСУ ищет тату-мастера для бытового обслуживания личного состава
63-я отдельная механизированная бригада ВСУ разместила объявление о поиске тату-мастера.
Объявление о поиске такого специалиста было размещена 17 апреля на сайте "Резерв+" в разделе вакансий в Силах обороны Украины.
Среди обязанностей, которые будет выполнять татуировщик, указано бытовое обслуживание личного состава, планирование рабочего графика и записей на татуирование и коммуникация и внимание к каждому военнослужащему.
Требования к кандидатам следующие:
- возраст от 20 лет;
- опыт работы до года;
- креативный подход.
В вакансии указаны и условия работы:
- мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможность службы для кандидатов, которые по решению ВВК пригодны для службы в военных частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах, высших военных учебных заведениях - то есть ограниченно пригодных по старым правилам;
- зарплата от 50 тысяч гривен;
- ежегодный отпуск в двух частях по 15 суток и возможность дополнительного отпуска по семейным обстоятельствам;
- обеспечение рабочим местом и качественным профессиональным оборудованием.
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