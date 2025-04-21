63-я отдельная механизированная бригада ВСУ разместила объявление о поиске тату-мастера.

Объявление о поиске такого специалиста было размещена 17 апреля на сайте "Резерв+" в разделе вакансий в Силах обороны Украины.

Среди обязанностей, которые будет выполнять татуировщик, указано бытовое обслуживание личного состава, планирование рабочего графика и записей на татуирование и коммуникация и внимание к каждому военнослужащему.

Требования к кандидатам следующие:

возраст от 20 лет;

опыт работы до года;

креативный подход.

В вакансии указаны и условия работы:

мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможность службы для кандидатов, которые по решению ВВК пригодны для службы в военных частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах, высших военных учебных заведениях - то есть ограниченно пригодных по старым правилам;

зарплата от 50 тысяч гривен;

ежегодный отпуск в двух частях по 15 суток и возможность дополнительного отпуска по семейным обстоятельствам;

обеспечение рабочим местом и качественным профессиональным оборудованием.

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