Известная программа Skype, предоставляющая возможность голосовой и видеосвязи через Интернет прекращает работу c 5 мая.

Об этом сообщает компания-разработчик Microsoft на официальном сайте и своих страницах в соцсетях.

Всех пользователей бесплатно переводят в мессенджер Teams, где обещают всё то же – видео, звонки, чаты, встречи и календарь.

Напомним, Skype впервые начал работу в 2003 году.

Ранее, в Microsoft назвали дату прекращения поддержки ОС Windows 10.

Так, после 14 октября 2025 года компьютеры её пользователей продолжат работу в нормальном режиме, но уже не смогут рассчитывать на ежемесячные обновления безопасности и патчи, защищающие от новейших угроз. Также они лишатся бесплатной технической поддержки со стороны Microsoft, поэтому компания рекомендует пользователям перейти на новейшую ОС Windows 11.

Также мы сообщали, что Microsoft и OpenAI создадут суперкомпьютер с ИИ стоимостью 100 миллиардов долларов.

По сведениям источников, проект Stargate станет новейшей электронной вычислительной машиной, что сможет решать более сложные задачи, чем традиционные центры обработки данных, состоящих из многих ЭВМ и отдельных систем поддержки принятия решений.