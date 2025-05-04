Глава Кремля Владимир Путин дал понять, что когда решит уходить с поста президента РФ, не будет назначать себе одного преемника, а отберет нескольких людей, между которыми россияне должны будут сделать выбор.

Такое заявление российский лидер сделал в интервью журналисту Павлу Зарубину для документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

"Я постоянно думаю о преемнике, но, в конечном итоге, выбор будет за россиянами. Должны появиться несколько человек, которые смогли бы добиться доверия народа", - сказал Путин.

Отметим, что следующие выборы президента в РФ запланированы на 2030 год. После поправок в Конституцию в 2020 году, которые "обнулили" предыдущие сроки Путина, он может на будущих выборах вновь баллотироваться.

Что значит заявление Путина о преемнике?



Путин неожиданно затронул одну из самых табуированных тем в российской политике – о своем преемнике на посту президента РФ.



Он сказал, что "постоянно думает" о преемнике. По его мнению, нужно, чтобы появились несколько человек, между которыми россияне сделают выбор.



То, что Путин вдруг заявил, что думает о преемнике, было довольно неожиданно. До очередных выборов президента еще пять лет. Да и на них Путин имеет возможность баллотироваться на новый срок.



Конечно, вряд ли это является намеком на то, что Путин хочет в ближайшее время покинуть пост и ищет, кому бы передать власть. Как минимум до конца войны по своей воле он уходить из Кремля точно не будет.



Возможно, это проверка реакции народа и особенно элиты на тему преемника. Кто, например, первым побежит пиариться в качестве "потенциального наследника Путина". Могут быть и иные причины.



Но интересно другое: Путин допустил, что, в отличие от ситуации 2008 года, когда он выбрал одного конкретного преемника в лице Дмитрия Медведева, в будущем преемников может быть несколько.



Вообще, главная проблема с любым преемником то, что став президентом и получив все полномочия, он может в короткий срок избавиться от всякого влияния со стороны своего предшественника, избавиться от его окружения, а также кардинально развернуть курс государства. Пример с Медведевым, который, в целом, сохранял Путину полную лояльность, в будущем вряд ли сработает – тогда Путин был еще относительно молод и имелось понимание, что он может вновь стать президентом.



Сейчас же, если Путин уйдёт, то вряд ли кто-то будет ожидать, что он вернется в Кремль.



Поэтому в последние годы активизировались слухи, что Путин может выбрать себе в преемники кого-либо из своих детей (у него две дочери от первого брака и, по неофициальной информации, двое сыновей от Алины Кабаевой).



Подтверждений этим слухам пока нет никаких. Да и сегодняшнее заявление Путина о преемнике (а точнее - о преемниках) делает акцент на другом.



Однако, есть и другой способ обеспечить преемственность курса и гарантии безопасности после смены президента РФ: сделать так, чтобы преемник не обладал таким объемом власти, как сам Путин, и потому не мог предпринимать никаких радикальных шагов.



Когда в 2020 году принимались поправки в Конституцию РФ, то внимание всех было зациклено в основном на "обнулении" предыдущих президентских сроков Путина. Гораздо меньше обратили внимание на то, что эти изменения кардинально поменяли кадровые процедуры во власти, увеличив полномочия Госдумы РФ. Теперь именно она, а не президент, назначает членов правительства. Кроме силовиков (но и их кандидатуры президент должен согласовывать с Советом Федерации). Естественно, сейчас это не играет большой роли, так как Госдуму полностью контролирует Кремль. Но будет ли так при новом президенте – вопрос открытый. Особенно, если Путин действительно не будет делать ставку на одного преемника, а предложит россиянам выбор из нескольких кандидатур. У каждого из них может быть и своя партия, с которой он пойдет на выборы в Госдуму. И в итоге может возникнуть ситуация, когда партия нового президента не сможет создать "монобольшинство" в Думе и будет вынуждена для формирования правительства вступать в коалицию с другими партиями. И в таких условиях президент уже не будет такой всесильной фигурой, какой сейчас является Путин.



Но, повторимся, из одного заявления Путина о преемнике еще рано делать какие-то далеко идущие выводы. Однако само по себе то, что президент РФ вообще поднял эту тему, безусловно, примечательно.