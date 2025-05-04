Владимир Путин заявил, что примирение с Украиной является "вопросом времени". Об этом он сообщил в ходе интервью.

"Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", - сказал он.

Путин также отметил, что России "не потребуется" применять ядерное оружие в Украине.

Ему задали вопрос, как он прокомментирует призывы применить ядерное оружие, которые периодически звучат в России.

"Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали, и, надеюсь, и не потребуется. У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом", - сказал Путин.

Ранее в Госдепе заявили, что США вообще больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Украиной и Россией и пришло время для прямого диалога сторон.

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