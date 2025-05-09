В Киеве в Парке Вечной Славы на День Победы произошло несколько потасовок и задержаний возле вечного огня.

Видео инцидентов появилось в соцсетях.

Один конфликт вызвало пение мужчины, как он утверждал, на церковнославянском языке, который приняли за русский.

Во время его спора с полицией началась толкотня, мужчина с женщинами повалились на землю. В итоге его задержали.

На том же месте задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы в советской пилотке. Полицейские ей сказали, что с пилотки следует снять красную звезду, так как это запрещенная символика, однако женщина отказалась.

Полицейский заявил, что ее отправят в участок, где она должна дать пояснения. Та ответила, что была в полиции уже шесть раз.

Еще один конфликт разгорелся из-за женщины, которая включила на своем мобильном телефоне песню "День Победы". Полиция потребовала выключить музыку, заявив, что прослушивание этой песни запрещено в публичных местах. Женщина на это сказала, что ее дед воевал в Бресте. Ей посоветовали слушать такую музыку дома.

В целом в парк пришло много людей. У центрального монумента, а также у памятника военным летчикам празднующие 9 Мая оставили много цветов.

Ранее мы разбирали, что показало празднование 9 Мая в Москве.