В Днепре полиция устанавливает подростков, которые на мобильный телефон снимали тонущего мужчину, однако не помогли ему. В результате он погиб.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

"10 мая его тело без признаков жизни обнаружили местные жители и сообщили полиции", - пишет полиция.

После этого, в соцсетях полиция обнаружила видео, где вероятно подростки снимали мужчину на видео перед его гибелью, однако никакой помощи не оказали.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 136 УКУ - неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

Напомним, в апреле в окрестностях Ивано-Франковска полиция нашла тело 19-летнего юноши с десятками ножевых ранений. В убийстве подозревают несовершеннолетних. Местные телеграм-каналы утверждают, что жертве вырезали глаза. Причем процесс издевательств и убийства снимали на видео.

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