Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук помогал собирать средства для военных России. Ему выдвинули в связи с этим подозрение в пособничестве стране-агрессору.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По материалам следствия, подозреваемый с 2017 года работает ассистентом главного тренера петербургского клуба "Зенит". В сентябре прошлого года его клуб принимал участие в матче, участники которого помогали собирать деньги в поддержку военных подразделений России, сформированных из футбольных фанатов и воюющих на территории Украины.

"Так, по окончании игры футболки с автографами участников матча продавали с аукциона. Поддержать армию России решил и бывший украинский футболист, футболку которого с автографом продали за 700 тысяч рублей. Деньги от продажи были направлены на помощь 106-му разведывательному батальону из России, известном как разведотряд 106 "Москва", - сообщил Офис генпрокурора.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры Тимощука поставили в известность о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).





В январе 2023 года футболист попал под санкции СНБО, а впоследствии его лишили всех государственных наград.

Прошлой осенью Тимощук выиграл суд в Лозанне против Украинской ассоциации футбола. Спортсмен через суд требовал снять с него санкции, которые были наложены из-за продолжения его работы в РФ.