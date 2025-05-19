В лесу возле села Новый Энхалук, что в российской Бурятии, были обнаружены останки украинского ученого, доктора технических наук из Винницы Анатолия Новикова, пропавшего 16 лет назад.

Об этом сообщают российские СМИ.

В июне 2009 года 73-летний Новиков из Винницкого национального технического университета отправился на международный Крейнделевский семинар по плазменной эмиссионной электронике, но так на мероприятии и не появился. Ученый вышел с турбазы "Энхалук" на прогулку и бесследно исчез.

Мужчину искали силовики и спасатели, также для поисков в Бурятию приехала его дочь. В итоге следов пропавшего так и не нашли. Поиски официально прекратили в 2019 году.

14 мая местный лама обнаружил в лесу человеческие останки, куртку, подходящую под описание на ту, в которой в день пропажи был украинец, и телефон, IMEI которого совпал с телефоном Новикова. Рядом лежали вставные челюсти и несколько украинских монет.

По данному факту следственный отдел по Кабанскому району проводит доследственную проверку.

В настоящее время решается вопрос о проведении молекулярно-генетического исследования с целью идентификации останков. Также производится комплекс других процессуальных мероприятий, направленных на установление полной картины происшествия.

Ранее у Сицилии спасатели обнаружили тела британского мультимиллионера Майкла Линча и его дочери Ханны. Они погибли при крушении яхты.

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