Россия в ближайшие дни передаст Украине свои наработки в рамках меморандума по мирному урегулированию.

Об этом заявил заместитель председателя Совета федерации Константин Косачев.

По его словам, в настоящее время работа над документом находится на завершающем этапе.

"Работа над меморандумом ведется, она в завершающей стадии. Я ожидаю, что соответствующие российские наработки передадут противоположной стороне в ближайшие дни. Вряд ли на этом этапе они будут становиться предметом публичности. Все-таки это переговорный процесс, причем очень сложный, очень деликатный во многих отношениях", - заявил Косачев.

Напомним, на днях директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский "не подходит" для подписания меморандума об окончании войны в Украине.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в ОП не ожидают, что Россия в готовящемся меморандуме о будущем мирном договоре выдвинет приемлемые для Украины условия мира.

При этом глава РФ Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что настроен на меморандум о мире с Украиной.