На юге Франции произошло масштабное отключение электроснабжения, повлиявшее на проведение международного кинофестиваля в Каннах. Также без света остались около 160 000 домов.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на оператора французской электросети – компанию RTE.

От обесточивания пострадали Канны, Антибы, Манделье и ряд других городов.

По данным энергетиков, причиной блэкаута в южных регионах стали два инцидента: сначала произошло возгорание на высоковольтной подстанции в Таннероне в департаменте Вар, а через несколько часов упала опора ЛЭП в районе озера Сен-Касьен.

При этом в RTE предполагают, что пожар был следствием преднамеренных действий.

Отмечается, что блэкаут произошёл перед церемонией закрытия 78-го Каннского кинофестиваля. По информации издания FranceInfo, чтобы обеспечить возможность проведения кинопоказов, организаторы задействовали три аварийных генератора. В то же время администрация мероприятия, как пишет местная телекомпания BFMTV, сообщила, что участникам и гостям "не стоит беспокоиться" о том, что отключение электроэнергии повлияет на церемонию закрытия, на которой будут объявлены обладатели главных призов фестиваля. Из-за аварии была приостановлена ​​лишь часть утренних показов – "приблизительно на пять минут".

Между тем, по данным газеты EuroWeekly News, ситуация в Каннах близка к хаосу. Магазины в городе были вынуждены закрыться из-за перебоев с электроснабжением, телефонная и мобильная связь также были нарушены и работали нестабильно.

Тем временем телеграм-каналы публикуют кадры блэкаута во Франции.

Ранее в СМИ появилась информация, что незадолго до блэкаута Испания полностью перешла на возобновляемые источников энергии.

Напомним, после коллапса электроснабжения в Испании остановили энергоблоки всех АЭС и объявили чрезвычайное положение.