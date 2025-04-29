Незадолго до вчерашнего блэкаута, затронувшего несколько стран Западной Европы, Испания впервые перешла на 100%-ное использование возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщили испанские СМИ со ссылкой на местного оператора сетей Red Eléctrica.

"16 апреля впервые электросеть Испании полностью перешла на возобновляемые источники энергии: ветер, солнце и гидроэнергия полностью покрыли спрос на электроэнергию на полуострове в течение одного рабочего дня", - писала пресса.

Имеет ли переход на "зеленую" энергетику какое-либо отношение ко вчерашнему блэкауту, пока неизвестно. Власти пока это совпадение не комментировали.

Между тем председатель оппозиционной Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо в связи с отключением света обвинил правительство Педро Санчеса в излишнем увлечении "зелёной" энергетикой и недостатке внимания к работе АЭС, сообщает El Pais.

"Существует острая необходимость в резервной энергии. У нас много возобновляемой энергии, и это хорошо, но она нестабильна; наша энергетическая система используется с огромной идеологической нагрузкой", - заявил Фейхоо.

Сейчас в Европе приходят в себя после блэкаута. Мы приводили свидетельства очевидцев, как Испания пережила отключение света.

Ранее португальский сетевой оператор сообщал, что причиной масштабных перебоев со светом в нескольких странах могло стать "редкое атмосферное явление".