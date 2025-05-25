Кандидат в президенты Польши от партии "Гражданская коалиция" и мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что выступает однозначно за вступление Украины в НАТО.

Об этом он заявил во время разговора с лидером ультраправой "Конфедерации" Славомиром Менценом.

"Я очень хорошо знаю Путина. Он понимает только язык силы. Юзеф Пилсудский еще сто лет назад говорил, что если бы у нас было буферное государство, Россия бы о него зубы сломала", - заявил он.

Тшасковский подчеркнул, что не говорил, что это будет лёгкий процесс и потенциально Украина сможет присоединиться к НАТО через 10-15 лет.

При этом он высказался против отправки польских солдат на Украину.

Напомним, что его соперник во втором туре Кароль Навроцкий выступает против членства Украины в НАТО.

Накануне мы писали, что Тшасковский упрекнул Навроцкого в его высказываниях против вступления Украины в НАТО, сравнив его риторику с позицией Путина.

Ранее "Страна" в отдельном материале анализировала, кто выиграет выборы в Польше и как это может отразиться на ситуации в Украине.