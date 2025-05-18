На выборах президента Польши вырвался вперёд представитель правящей партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола, публикуемые в СМИ и политических телеграм-каналах.

Так, Тшасковский набрал 30,8% положительных отзывов среди населения.

Его ближайший конкурент Ка́роль Навроцкий из оппозиционной партии "Право и справедливость" набирает 29,1%.

Праворадикальный Славомир Ментцен, который выступает против помощи Украине, набирает 15,4% голосов, хотя предыдущие опросы прочили ему чуть больше 1/8 доли симпатий избирателей.

В любом случае будет второй тур выборов, куда пройдут и Тшасковский, и Навроцкий.

Отметим, что на выборах президента Польши неожиданно высокий результат показали ультраконсерваторы, которые используют антиукраинскую риторику.

Два кандидата от партии "Конфедерация" Славомир Ментцен и Гжегож Браун набрали 15,4 и 6,2 процентов соответственно. То есть 21,6% на двоих - если бы однопартийцам удалось договориться о едином кандидате. Пока же они взяли третье и четвертое место на выборах.

Менцен известен своей позицией против помощи Украине, а помощник Брауна недавно сорвал украинский флаг с одного из административных зданий.

Если добавить к ним занявшего второе место Кароля Навроцкого от партии "ПиС" (29,1%) - который также критикует Киев за прославление Степана Бандеры - то в целом кандидаты со скептическим отношением к Украине берут на этих выборах более 50%.

Это создает интригу, за кого проголосуют поляки во втором туре выборов, куда выходит Навроцкий, но не будет кандидатов от "Конфедерации". Сейчас кандидат от "ПиС" отстает от представителя партии власти Тшасковского менее, чем на два процента, и уже призвал Ментцена поддержать его во втором туре.

Ранее "Страна" детальнее анализировала, кто выиграет президентские выборы в Польше.

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