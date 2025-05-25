В воскресенье рано утром на территорию российского посольства в Швеции беспилотник сбросил стеклянную емкость с краской.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на посольство РФ.

По предоставленной информации, дрон пролетел над зданием и уронил стеклянную тару у главного входа, что, как отмечается, могло привести к тяжёлым травмам.

"Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям", — сообщается в комментарии посольства.

Также в посольстве подчеркнули, что подобное происходит не впервые, и возложили ответственность на шведские власти.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Стокгольму будет вручена нота протеста и потребовала принять меры.

Последний аналогичный инцидент произошёл 15 апреля.

Напомним, в начале мая Польша закрыла генеральное консульство Российской Федерации в Кракове из-за обвинений в поджоге торгового центра.

А в мае прошлого года СМИ писали о диверсионных операциях России в Европе: поджоге склада в Англии, лакокрасочного завода в Польше, жилых домов в Латвии, а также магазина IKEA в Литве.