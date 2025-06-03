Спад в промышленном производстве в Украине за первый квартал ускорился до 6,1% с 4,8% в январе.

Об этом сообщает глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Самое большое падение зафиксировано в добыче угля - 42,1%. Нефти и газа – на 14,8%, металлических руд - на 4,0%.

Пищевая промышленность сократила выпуск продукции на 12,3%, в первую очередь за счет падения производства сахара на 83,8%, масла и животных жиров на 24,9%. При этом производство мяса, рыбы, фруктов и овощей выросло до 6%.

В легкой промышленности рост замедлился с 28,8% в январе до 8,7% по итогам первого квартала, а потому возможно падение уже в ближайшие месяцы.

Замедление роста и в металлургической отрасли – с 11,7% до 7,9%. На 19,9% сократилось производство в нефтеперерабатывающей отрасли.

Напомним, ранее Нацбанк ухудшил экономический прогноз для Украины и объяснил рост инфляции.

Подробнее о ситуации в украинской экономике мы писали в отдельном материале.

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