Минувшей ночью на средиземноморском побережье Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8. Погиб подросток, пострадали десятки человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 02:17 по местному времени, находился недалеко от курорта Мармарис. Землетрясение ощущалось и на греческом острове Родос.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о примерно 70 пострадавших. Люди, по его словам, получили травмы, выпрыгивая в панике из окон или с балконов. Также он написал в соцсети X о погибшей 14-летней девочке, которая умерла в больнице, куда ее доставили с панической атакой. Были ли у подростка какие-либо сопутствующие заболевания, глава МВД Турции не уточнил.

Также губернаторство провинции Мугла опубликовало видео, в котором можно заметить панику людей при начале землетрясения.

Ранее мы писали о землетрясении в Мьянме, где число погибших превысило тысячу человек.

Также сообщалось, что в прошлом году в Румынии произошло землетрясение магнитудой более 5. Подземные толчки ощутили в Украине, Молдове и Болгарии.