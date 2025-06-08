Министерство образования и науки рекомендовало новый учебник украинского языка для 8-х классов. Авторами учебника являются филолог Анастасия Онатий и военный Тарас Ткачук.

Обучающее произведение для 8-го класса начинается с темы "Язык - маркер безопасности государственных границ". В этой теме рассказывается о программе "Лингвоцид" - интерактивном мемориале, который описывает запреты на украинский язык.

В рамках изучения темы школьникам предлагается ответить на вопросы: что побуждает людей переходить на украинский язык, как вдохновить подростка общаться на украинском языке и какие вдохновляющие истории перехода на украинский язык появились после начала полномасштабной войны.

Далее предлагается проанализировать текст о том, что "Россия создала миф об ущемлении русскоязычного населения Украины", и дополнить его конкретными примерами.

В другом разделе приводится мнение одной из журналисток о том, кто является реальными популяризаторами украинского языка. В этом списке на 21-м месте фигурирует Пётр Порошенко - "в определённом смысле". Как он сам говорил в старом интервью: "До 1997 года я был русскоязычным". Далее он сделал украинский язык частью своего узнаваемого фирменного образа.

А на 31-м месте - президент Украины Владимир Зеленский - "на уровне персоналии".

"Его владение украинским языком значительно улучшилось с 2019 года. Многие его сторонники смотрят на него и копируют его поведение", - говорится в сообщении.

Также в учебнике можно найти фотографии бывшего шоумена Сергея Притулы, руководительницы Центра поддержки аэроразведки Марии Берлинской и волонтёра Тараса Чмута.

В задании с этими фотографиями предлагается подумать, кто основал фонд, купивший первый "Байрактар".

Отзывы в сети на этот учебник весьма неоднозначные. Некоторые пользователи, имея экземпляр на руках, не до конца довольны такой версией.

Интересно, что учебник этих же авторов для 7-го класса оказался в эпицентре скандала, когда на пиктограмме в форме карты Украины не было Крыма. Тогда издательство изъяло весь тираж (41 000 экземпляров) и перепечатало его за свой счёт.

Напомним, ученикам 11-х классов в конце марта стали выдавать новые учебники по истории Украины профильного уровня.