В центральном районе столицы Украины из автомобиля обмена валют украли 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает прокуратура Киева на своих страницах в соцсетях.

По информации ведомства, подозреваемый – 46-летний мужчина, который вместе с сообщниками готовился к преступлению почти год. Чтобы заполучить деньги, члены преступной группы заранее проделали отверстие в багажнике, из которого вывели верёвку под днище машины, чтобы иметь возможность открыть авто с улицы и похитить сумку с почти 15 миллионами гривен.

Подозреваемый ранее уже был приговорён к 14 годам за умышленное убийство. Теперь ему он может получить ещё до 12 лет за решёткой.

Ранее привезённый в ТЦК рецидивист украл из кабинета главного военкома 27 тысяч евро.

"Бывший рецидивист, доставленный на ВВК ТЦК, отмычкой вскрыл замок двери и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда похитил 27 тысяч евро, а затем скрылся через окно", – рассказала нардеп.

Также стало известно, что в Киеве молодой работник банка вынес 400 тысяч долларов.

Во время очередной процедуры учёта подозреваемый спрятал в свой рюкзак 4 пакета валюты наличными.