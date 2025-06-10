По итогам мая 2025 года инфляция в Украине ускорилась с 15,1% до 15,9% в годовом исчислении. За май она увеличилась на 1,3%, а с начала этого года — на 5,6%.

Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.

Сильнее всего в годовом исчислении подскочили цены на продукты питания и безалкогольные напитки:

на яйца — на 86%;

на овощи — на 35,7%;

на подсолнечное масло — на 35,4%;

на сливочное масло — на 28,5%.

На алкоголь и табачные изделия цены выросли на 18,3%, на коммунальные услуги — на 20,1%, на связь — на 18,5%, на здравоохранение — на 13,1%.

"Одежда и обувь подешевели на 1,9%, в частности, обувь — на 2,4%, одежда — на 1,5%. Цены на транспорт снизились на 0,1% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 1,3% и проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 0,7%. В то же время на 0,5% подорожал проезд в автодорожном пассажирском транспорте", - говорится в информации Госстата.

На днях Госстат сообщал, что в первом квартале текущего года средняя зарплата штатных работников в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 24,1% и составила 23 460 гривен.

Почему в Украине не перестают ползти вверх цены и при этом замедляется рост ВВП, мы анализировали в отдельном материале.