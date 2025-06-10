Стрельбу в австрийской школе, в результате которой погибло 11 человек, устроил 21-летний бывший ученик этой школы Артур А.

Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

Стрелявший был найден мёртвым в одном из туалетов гимназии. По предварительным данным, он был учеником гимназии и считал себя жертвой издевательств. Мотивом осуществления теракта могла быть месть за жестокое обращение.

Издание уточняет, что, помимо погибших, в больницах Граца находятся 12 раненых, из которых один – в критическом состоянии.

Также сообщается, что преступник стрелял из пистолета и дробовика, которыми владел на законных основаниях.

Ранее в школе города Эребру произошёл самый массовый расстрел в истории Швеции.

Нападающим оказался 35-летний мужчина, вооружённый огнестрельным автоматическим оружием, убитый в ходе перестрелки с полицией. Террорист не был ранее известен правоохранительным органам и не имел связей с уголовными группировками.

Напомним, в образовательных учрежедниях Львова ужесточили меры безопасности после угроз массовой бойни.