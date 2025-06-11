Вчера вечером впервые после подрывов железных дорог и ударов по аэродромам, которые являются элементом ядерной триады, президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание Совета безопасности.

Об этом сообщает сайт Кремля.

Многие ждали, что заседание будет посвящено именно ударам и вынесет некие военные решения. Однако, судя по пресс-релизу об открытой части, обсуждались основы политики России в сфере идеологии.

"В повестке сегодняшнего заседания Совета безопасности – вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей", - сказано в тексте на сайте.

Путин во вступительном слове обвинил западные страны в попытках "экспортировать по всему миру неолиберальные, а по сути своей, на практике, тоталитарные модели", чтобы, "лишив народы своей ценностной опоры, лишив их суверенитета, проще их подчинить, превратить в вассалов".

На Совбезе обговорили внедрение указанных ценностей в систему образования в контексте уроков истории и других мероприятий.

Впрочем, нельзя исключать, что темы Украины касались во время закрытой части заседания.

Напомним, Россия в качестве ответа за нападение на аэродромы дальней авиации нанесла уже три ракетных удара по Украине, в том числе вчера по Киеву. При этом США никак не комментируют этих ударов и не критикуют РФ.

Детальнее о позиции Дональда Трампа по этому вопросу мы писали в отдельном материале.