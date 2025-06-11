Впервые после атаки по аэродромам со стратегической авиацией РФ Путин провел заседание Совбеза
Вчера вечером впервые после подрывов железных дорог и ударов по аэродромам, которые являются элементом ядерной триады, президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание Совета безопасности.
Об этом сообщает сайт Кремля.
Многие ждали, что заседание будет посвящено именно ударам и вынесет некие военные решения. Однако, судя по пресс-релизу об открытой части, обсуждались основы политики России в сфере идеологии.
"В повестке сегодняшнего заседания Совета безопасности – вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей", - сказано в тексте на сайте.
Путин во вступительном слове обвинил западные страны в попытках "экспортировать по всему миру неолиберальные, а по сути своей, на практике, тоталитарные модели", чтобы, "лишив народы своей ценностной опоры, лишив их суверенитета, проще их подчинить, превратить в вассалов".
На Совбезе обговорили внедрение указанных ценностей в систему образования в контексте уроков истории и других мероприятий.
Впрочем, нельзя исключать, что темы Украины касались во время закрытой части заседания.
Напомним, Россия в качестве ответа за нападение на аэродромы дальней авиации нанесла уже три ракетных удара по Украине, в том числе вчера по Киеву. При этом США никак не комментируют этих ударов и не критикуют РФ.
Детальнее о позиции Дональда Трампа по этому вопросу мы писали в отдельном материале.