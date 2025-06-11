Украина разрешила Польше провести во Львове эксгумацию польских военных, погибших в 1939 году и захороненных на территории бывшего села Збоища, которое теперь стало частью города.

Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

"Украинская сторона декларирует готовность к продолжению поисковых и эксгумационных работ в рамках деятельности украинско-польской рабочей группы по историческим вопросам. Первым шагом в этом процессе стало успешное проведение эксгумационных работ на территории бывшего села Пужники Тернопольской области. Важным стало получение разрешения от польской стороны на проведение Украиной поисковых и эксгумационных работ в с. Юречкова (Республика Польша). Рассчитываем на начало проведения таких работ уже в ближайшее время. Как подтверждение конструктивной работы Украины и Польши по историческим вопросам информируем о передаче разрешения польской стороне на проведение эксгумационных работ погибших в 1939 г. польских военнослужащих, захороненных на территории бывшего с. Збоища", - сказано в пресс-релизе министерства.

Напомним, тему эксгумации останков поляков и Волынской резни активно продвигает новый президент Польши Кароль Навроцкий.

Как мы писали, Украина выдала первые разрешения на эксгумацию останков жертв Волынской резни в январе.