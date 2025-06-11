Российский лидер Владимир Путин потребовал заранее готовить базы, арсеналы и аэродромы под новые системы вооружений, чтобы их не ставили "в чистом поле".

Об этом Путин сказал на совещании по новой государственной программе вооружений.

Глава Кремля добавил, что финансирование на эти цели необходимо закрепить в соответствующей госпрограмме.

"Когда приходят, не от хорошей жизни, конечно, руководители, и просят перенести эти расходы на другие, более важные, казалось бы, статьи. Но к чему это приводит? К тому, что появляется новая система вооружений, а потом в чистом поле становятся и требуют более быстрой модернизации и дополнительных расходов на это", - заявил Путин.

Напомним, ранее СБУ атаковала авиабазы РФ, где самолеты находились на открытой местности.

Сообщалось, что пораженные Украиной стратегические бомбардировщики России стояли без укрытий по договору с США. Об этом заявил бывший советник Трампа по нацбезопасности, генерал Майкл Флинн.

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