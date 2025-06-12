В мае российские войска захватили больше украинской территории, чем за любой другой месяц с конца 2022 года.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"России удалось ускорить темпы своего продвижения в последние месяцы, как это было прошлой осенью, прежде чем влажные, холодные условия замедлили продвижение Москвы. Мирные переговоры зашли в тупик, вернув внимание к тому, где в конечном итоге решится исход войны: к полю боя. Россия стремится к серьёзным успехам на передовой, чтобы заставить Киев согласиться с ее требованиями, которые, по сути, равносильны капитуляции. Украина хочет сдержать Россию и нанести ей ущерб достаточный для того, чтобы убедить Кремль в том, что стоимость не заключения сделки о прекращении огня слишком высока", - пишет издание.

"Мы ожидаем ухудшения условий на всех направлениях этим летом. Личный состав истощен. Не хватает ротаций. Все работают на пределе своих возможностей", - говорит старший лейтенант в районе Константиновки.

"Главная цель Кремля состоит в том, чтобы убедить тех, кто находится у власти на Западе, что Россия неизбежно выиграет войну, и любая помощь, которую западные союзники могут предложить Киеву, будет потрачена впустую, - говорит Джордж Баррос, специализирующийся на конфликте аналитик Института изучения войны, базирующегося в Вашингтоне. - Центр тяжести этой войны - это не территория, где она непосредственно ведется. Это то, как она воспринимается в западных столицах. Если карта движется, они могут сказать: "Мы добиваемся прогресса. Украина облажалась. Сколько еще миллиардов вы собираетесь потратить?".

Напомним, по данным Deep State, интенсивность российских наступлений на фронте в мае была на 19% выше, чем в апреле.

О тупике в мирных переговорах и перспективе завершения войны мы писали в отдельном материале.