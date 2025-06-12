Сегодня в Стокгольме начинается "секретная встреча мировой элиты", как часто называют Бильдербергскую группу, которая обсудит в том числе "будущее Украины", сообщает RMF24.

Встреча мировых политиков, бизнесменов и финансистов в Grand Hotel продлится стандартные четыре дня, то есть до воскресенья.

Всего во встречах Бильдербергской группы (или клуба) ежегодно участвуют 120-150 человек, включая высокопоставленных чиновников ЕС, директоров транснациональных корпораций, глав аналитических центров, представителей НАТО, а также экспертов в области технологий, энергетики и искусственного интеллекта.

Согласно утечкам, повестка клуба в этот раз строго соответствует текущему моменту:

война в Украине и ее последствия для евроатлантической архитектуры безопасности;

роль Китая в глобальном технологическом и экономическом соперничестве;

угрозы демократическим институтам со стороны популизма и дезинформации;

регулирование искусственного интеллекта и контроль над данными;

новые вызовы, которые бросает миграция мировому порядку;

переход к "зелёной" экономике и энергетическая безопасность в условиях геополитической нестабильности.

Список участников не подлежит разглашению полностью, и протоколы дискуссий не публикуются. Если верить тем же утечкам, то в число нынешних гостей вошли: текущий и бывший генсеки НАТО Рютте и Столтенберг, премьер Швеции, президент Финляндии, министр финансов Норвегии, спикер Бундестага, основатель Spotify, гендиректоры Ryanair, банка Santander и Microsoft, а также командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке.

Постоянными участниками Бильдербергского клуба были Генри Киссинджер, Дональд Рамсфельд, Алан Гринспен. Иногда его заседания посещают первые лица государства.

Бильдербергский клуб - ежегодный закрытый форум, созданный в 1954 году для развития диалога между Европой и Северной Америкой. Получил названия по месту первой встречи в отеле "Бильдерберг" (Остербек, Нидерланды), которая прошла с 29 по 31 мая того же года. В ней приняли участие 50 делегатов из 11 стран Западной Европы, а также 11 американцев.

Сегодняшняя повестка дня, первоначально направленная на предотвращение новой мировой войны, теперь определяется как укрепление консенсуса в отношении свободного рыночного западного капитализма и его интересов во всем мире. Все участники допускаются исключительно на основе приглашений. Они имеют право использовать информацию, полученную на конференции, но не раскрывать кому конкретному она принадлежит (или правило Чатем-Хауса), что должно способствовать откровенности мнений и обсуждений.

Бильдербергский клуб - объект слухов и теорий заговора, но сами организаторы подчёркивают, что встречи группы - это неформальный диалог, "платформа для свободного обмена мнениями", не имеющая цели принятия решений.

Клуб собирается в дорогих отелях по всему миру, но чаще всего в Старом Свете. Раз в четыре года гостей обязательно принимают Канада или США, где и расположена штаб-квартира организации в помещении Фонда Карнеги (Нью-Йорк).

Одним из инициаторов мероприятия был польский политик в изгнании Джозеф Ретингер, обеспокоенный ростом антиамериканизма в Западной Европе. Он предложил провести международную конференцию, на которой собрались бы лидеры европейских стран и США с целью продвижения атлантизма.

У группы есть небольшой офис в Лейдене (Южная Голландия, Нидерланды), который номинально считается центральным, но главная его задача - определить, какая страна примет следующую встречу: принимающая сторона должна забронировать целый отель на четыре дня, а также организовать питание, транспорт и безопасность.

Уже через неделю в Канаде пройдет заседание "Большой семерки", где Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом.