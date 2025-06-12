"Большая семерка" опубликует отдельные заявления по итогам саммита вместо итоговой декларации из-за разногласий по некоторым вопросам, включая Украину.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Агентство пишет, что страны "Большой семерки" решили не стремиться выработать единое итоговое коммюнике на предстоящем саммите лидеров в Канаде, и это отражает растущий политический раскол между Соединенными Штатами и их коллегами из Группы семи по таким вопросам, как Украина, изменение климата и глобальное сотрудничество.

Согласно недавним материалам Bloomberg, вместо традиционной единой декларации ожидается, что саммит завершится отдельными совместными заявлениями по поводу конкретных тем.

Напомним, встреча пройдет 15 июня.

На днях СМИ писали об опасениях Евросоюза, что на саммите "Большой семерки" президент США Дональд Трамп начнет ему угрожать прекратить военную помощь Украине. Остановка помощи Киеву может быть использована Вашингтоном как инструмент давления на европейцев по другим вопросам, включая торговлю и оборону.

Также пресса сообщала, что в декларации летнего саммита НАТО нет перспективы вступления Украины в Альянс.