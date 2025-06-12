Главред радиостанции "Эхо Москвы" Венедиктов в 2019 году организовал первый телефонный разговор между недавно избранным президентом Зеленским и Путиным, а также крупный обмен пленными.

Об этом сам журналист рассказал в интервью блогеру Юрию Дудю.

Из слов Венедиктова следует, что обмен инициировала Россия, в то время как предваривший его первый телефонный разговор двух президентов запросила уже Банковая. И журналист сыграл не последнюю роль.

Венедиктов сообщил, что после избрания Зеленского к нему обратились из Кремля - с предложением ехать в Киев и договариваться об освобождении сидевшего в киевской тюрьме журналиста Кирилла Вышинского.

Посредничество Венедиктова, по его словам, было необходимо, чтобы "подготовить почву, потому что они ни с кем не разговаривают, новая власть". Его уполномочили "предложить им 19 моряков, которые тогда были взяты, и в качестве бонуса - Сенцова".

Журналист согласился и в первую очередь выяснил через посольство США в РФ, будут ли американцы мешать этому обмену. Те не возражали.

Далее Венедиктов, по его словам, связался с адвокатом Ильей Новиковым, который эмигрировал из РФ в Украину еще при Порошенко. Тот вывел журналиста на замминистра иностранных дел Лану Зеркаль, а та организовала встречу с помощником Зеленского Шефиром.

"И мы вели переговоры об этом в Макдональдсе, на Крещатике с первым помощником молодого президента Зеленского Шефиром Сергеем. У нас разговор о том, о сем. Я его убеждаю, он говорит что это сложно, говорит с президентом своим, выходит, я сижу, жду. И он в конце говорит: "Хорошо, президент Зеленский согласен. На обмен"", - рассказал Венедиктов.

При этом в качестве условия Шефир выставил телефонный разговор Путина и Зеленского. "Потому что когда Порошенко звонил, Путин не брал трубку. А молодой президент Зеленский не знает, возьмет Путин трубку или нет", - заявил журналист.

По его словам, он тут же из Макдональдса позвонил спикеру Путина Пескову. Тот заявил, что для согласия на разговор нужен какой-нибудь "знак" от украинской стороны.

"Я иду к этому Сергею (Шефиру - Ред.), пока бургеры там лежат, стынут, говорю: "Сережа, нужен знак". Он спрашивает, какой. Я говорю, что не знаю, Кремль сказал, что нужен знак. Он сказал хорошо. Я в гостиницу, он уходит. Он мне звонит и говорит: "В тюрьму хочешь?". Я говорю, что не сильно. Говорит: "Я не шучу". Я иду в тюрьму, не знаю, что им говорить, Кирилл Вышинский там, эти ребята. Я им говорю: "Ребят, Родина вас не забыла", что-то там говорю. Заканчиваю. Выхожу. Стоит 12 камер телевизионных, прожектора, на фоне колючей проволоки и значит... Я говорю: "Да, спасибо украинскому правительству, вот я навестил, ребята в порядке, мы надеемся...", какой-то бред, короче.

Возвращаюсь к себе, звонит мне Песков: "Ну все, сигнал получен". Говорю "Какой?". Говорит: "Ты что не понимаешь, первая новость на всех украинских каналах о том, что тебя пустили в тюрьму! Первый раз к ним пришел российский гражданин". Я говорю: "А, так это был знак!". Он говорит: "В общем, завтра в 9 утра ждем звонка".

Я звоню помощнику президента Зеленского. Говорю: "Завтра в 9 утра звонок". Он говорит: "Шутишь?". Я говорю: "Сам не верю". Был звонок. И был хороший разговор. Он потом мне говорит: "Слушай, был отличный разговор"", - рассказал Венедиктов.

Чуть позже состоялся и обмен.

Ранее мы сообщали, о чем и как непублично ведут переговоры Украина, Россия и Запад, а также о скандале в российской оппозиции, когда ФБК опубликовал компромат на Венедиктова. Журналист ответил тем же.